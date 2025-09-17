ETV Bharat / entertainment

ಮಿರಾಯ್: 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ

ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಮಿರಾಯ್' ತೆರೆಕಂಡ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'Mirai' collection
'ಮಿರಾಯ್​​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
ತೆಲುಗಿನ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ "ಮಿರಾಯ್: ಸೂಪರ್ ಯೋಧ" ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹನುಮಾನ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಆಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಮನೋಜ್, ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಯಾ ಸರಣ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ "100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 100.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ​​ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ, 'ಸೂಪರ್ ಯೋಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

"ಮಿರಾಯ್: ಸೂಪರ್ ಯೋಧ" ಚಿತ್ರ 27.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, 28.4 ಮತ್ತು 25.6 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಒಟ್ಟು 81.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತು.

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಬಾಬು ಕರಣಂ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಇವೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.

