ಮಿರಾಯ್: 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ
ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಮಿರಾಯ್' ತೆರೆಕಂಡ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ತೆಲುಗಿನ ಭರವಸೆಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ "ಮಿರಾಯ್: ಸೂಪರ್ ಯೋಧ" ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹನುಮಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಚು ಮನೋಜ್, ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಯಾ ಸರಣ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ "100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಸೂಪರ್ ಯೋಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿರಾಯ್ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
"ಮಿರಾಯ್: ಸೂಪರ್ ಯೋಧ" ಚಿತ್ರ 27.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, 28.4 ಮತ್ತು 25.6 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಒಟ್ಟು 81.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಬಾಬು ಕರಣಂ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರುತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾನಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಲಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ