ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಫೈನಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 19ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೋರ್ವರು 800 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿರುವುದು ಎಂಥವರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19'ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ (Tanya Mittal) ಬರೋಬ್ಬರಿ 800 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಸಾಹಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು 'ಸೀರೆ ಕೇವಲ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗುರುತು' ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಭರಣಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಸಸರಿಸ್ ಮತ್ತು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು 3 ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಘರ್ವಾಲೋನ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ್" ಎಂಬ ಥೀಮ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಜೊತೆ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಅಮಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಅವೇಝ್ ದರ್ಬಾರ್, ಅಶ್ನೂರ್ ಕೌರ್, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ, ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್, ಕುನಿಕಾ ಸದಾನಂದ್, ಬಸೀರ್ ಅಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್, ಝೀಶಾನ್ ಕ್ವಾದ್ರಿ, ನೆಹಲ್ ಛುಡಾಸಮ, ನತಾಲಿಯಾ ಜಾನೋಜೆಕ್, ಪ್ರಣಿತ್ ಮೋರ್, ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ ಗಿರಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ತಾನ್ಯಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು "ಮೇಡಂ" ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಅವಳನ್ನು "ಬಾಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಲಿಮಿನೇಶನ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ತಾನ್ಯಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಣಿತ್ ಮತ್ತು ಮೃದುಲ್ ಅವರುಗಳೂ ಕೂಡಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19" ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.