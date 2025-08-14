'ಅಯ್ಯನ ಮನೆ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಝೀ5 ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. 'ಶೋಧ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಸುಹಾಸ್ ನವರತ್ನ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸುನಿಲ್ ಮೈಸೂರು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳುಳ್ಳ ಸಖತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕೊಡವ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಸಮಕಾಲೀನ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಥತೆಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಥೆಯೇ 'ಶೋಧ'. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ 'ಶೋಧ'ದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಎಂಬ ವಕೀಲನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಅನುಷಾ ರಂಗನಾಥ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಪಂಚ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದು ಹೋದ ಪತ್ನಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಕಥೆಗೆ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಝೀ5 ಕನ್ನಡದ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ಸರಣಿಯ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಶೋಧ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತರಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ರಂತಹ ಬಹುಮುಖ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಸಹಯೋಗವು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೋಧ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುವ, ಚಿಂತನಾಶೀಲ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಶೋಧವೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿತದ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲು ಶೋಧ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಅದರ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ಆಕರ್ಷಿತನಾದೆ. ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ (ರೋಹಿತ್) ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಯಕನಲ್ಲ. ಅವನು ದೋಷಪೂರಿತ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಝೀ5 ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಚಿತ, ನೀವು ರೋಹಿತ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಕೊನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರತೀ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ ಎಂದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಿಂದ ಝೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
