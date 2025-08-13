ETV Bharat / entertainment

ರಜನಿ ಕ್ರೇಜ್​: 'ಕೂಲಿ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ; ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​​ - COOLIE

ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ನಾಳೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

Rajinikanth fans perform special Pooja
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

ಶ್ರೀರಂಗಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ (ಆ.14) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಜಮಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಎಎನ್​ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್​​ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು 'ಕೂಲಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಲಿ vs ವಾರ್ 2 ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್​ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Rajinikanth fans perform special Pooja
'ಕೂಲಿ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (Photo: ANI)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎ (ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ, ಅನ್​​​ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೈವ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್​​ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು. 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆತಂಕ್ ಹಿ ಆತಂಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಹಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ 400 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​': ರಜನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ, ಬಜೆಟ್​​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್​ ಕನಕರಾಜ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೌತ್​ನ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್​​​​ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಶ್ರೀರಂಗಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ (ಆ.14) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಜಮಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಎಎನ್​ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್​​ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು 'ಕೂಲಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್​ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಲಿ vs ವಾರ್ 2 ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​​ಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್​ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Rajinikanth fans perform special Pooja
'ಕೂಲಿ' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ (Photo: ANI)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎ (ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ, ಅನ್​​​ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೈವ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್​​ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್​ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು. 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆತಂಕ್ ಹಿ ಆತಂಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಹಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ 400 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​': ರಜನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ, ಬಜೆಟ್​​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್​ ಕನಕರಾಜ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೌತ್​ನ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್​​​​ ನಡೆಸಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJINIKANTH UPENDRA MOVIERAJINIKANTH FANS POOJA FOR COOLIEರಜನಿಕಾಂತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜೆCOOLIE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.