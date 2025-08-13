ಶ್ರೀರಂಗಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ (ಆ.14) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಜಮಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ತಿರುಚ್ಚಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು 'ಕೂಲಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೊಸ ನೋಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೂಲಿ vs ವಾರ್ 2 ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎ (ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಎ-ರೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ, ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ತಲೈವ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು. 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಆತಂಕ್ ಹಿ ಆತಂಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ದಹಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೂಲಿ 400 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್': ರಜನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ, ಬಜೆಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸೌತ್ನ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೆಸಲಿದೆ.