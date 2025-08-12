ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಬಿಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ 2 ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕೂಲಿ' ಮತ್ತು 'ವಾರ್ 2' ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಕೂಲಿ'ಗಾಗಿ ಹಿಟ್ಮೇಕರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ವಾರ್ 2 ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಡುವೆ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿರಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರೋ ಚಿತ್ರಗಳು: 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ) ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿವೆ.
'ಕೂಲಿ' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರಿ- ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ $2 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಕಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅವದ್ದೇ ಆದ ಕಬಾಲಿ (2016)ಯ $1.93 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳಿಕೆ $2.10 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ $1.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು $3 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕ್ರೇಜ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, 370 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 244 ಶೋಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟಿಜಿವಿಸಿನೆಮಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 8,95,991 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, 19.29 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 25.88 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತವೆ. ತಮಿಳು 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ 18.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ - 4.57 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು-2.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ-0.24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ: ಉಪೇಂದ್ರ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಕೂಲಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ 2 ಕೂಡಾ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕ್ಮೈಶೋನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ "ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್" ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆದಿಪುರುಷ್ (1.1 ಮಿಲಿಯನ್) ಕೂಡಾ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ವಿಕ್ರಮ್ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ "ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್"ನೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ (ಭಾರತ-ಫಸ್ಟ್ ಡೇ) ಒಟ್ಟು 1,28,893 ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, 4.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸೀಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಳಿಕೆ 8.65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಹಿಂದಿ 2ಡಿ - 3.28 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2ಡಿ (33.07 ಲಕ್ಷ ರೂ.), 4ಡಿಎಕ್ಸ್ (6.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ICE ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪಗಳೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ 2ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ - 696 ಸ್ಥಳಗಳ 1,852 ಶೋಗಳಿಂದ $470,392 ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ - $520K. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಂಗಡ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.