ETV Bharat / entertainment

'ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಾಕ್ಷಿ': ಸುಧಾರಾಣಿ - NIDRADEVI NEXT DOOR MOVIE

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು 'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಾಣಿ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 23, 2025 at 11:55 AM IST

3 Min Read

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ನಿದ್ರಾದೇವಿ next door'. ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಿಕಾ ಅಭಿನಯದ, ಸುರಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ' ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​​: ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಪವನ್ ಭಟ್ ಬರೆದಿರುವ, ನಕುಲ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆಳ್ಮಣು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೇನು? ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರಾಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ‌ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ತಾಯಿ -ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುವ 'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೆಳ್ಮಣು ಅವರು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ. ಆ ಪದವೇ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದರು‌.

'ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ' ; ನಟಿ ಸುಧಾರಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರಾಗ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸುರಾಗ್ ಅವರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ - ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನ ನೋಡೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ನಿದ್ರಾದೇವಿ next door ಚಿತ್ರ ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದರು‌.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು (Photo: ETV Bharat)

ನಂತರ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ ಹಾಡು ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ'' ಎಂದರು.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕಿ ರಿಶಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ

ಯುವನಟ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ, ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ದೋಣಿ ಚಿತ್ರದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ.‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುರಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ನಿದ್ರಾದೇವಿ next door'. ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಷಿಕಾ ಅಭಿನಯದ, ಸುರಾಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ' ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​​: ತಾಯಿ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಪವನ್ ಭಟ್ ಬರೆದಿರುವ, ನಕುಲ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆಳ್ಮಣು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೇನು? ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರಾಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ‌ಎಂಬುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ತಾಯಿ -ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾರುವ 'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಬೆಳ್ಮಣು ಅವರು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋ ಜೋ ಲಾಲಿ ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ ಎಂಬ ಪದವಿದೆ. ಆ ಪದವೇ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದರು‌.

'ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ' ; ನಟಿ ಸುಧಾರಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರಾಗ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕೆಲವರು ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸುರಾಗ್ ಅವರು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ - ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜನ ನೋಡೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ನಿದ್ರಾದೇವಿ next door ಚಿತ್ರ ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದರು‌.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು (Photo: ETV Bharat)

ನಂತರ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಿದ್ರಾದೇವಿ ಬಾ ಹಾಡು ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ'' ಎಂದರು.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ನಾಯಕಿ ರಿಶಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜ್ಯೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೆ. ಇದು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ರಿಪ್ಪನ್ ಸ್ವಾಮಿ; ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ': ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದ

ಯುವನಟ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ, ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಣ್ಣಿನ ದೋಣಿ ಚಿತ್ರದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'Nidradevi Next Door' Film Team
'ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜಯರಾಮ್ ದೇವಸಮುದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ.‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಜಯ್ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸುರಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUDHARANIಸುಧಾರಾಣಿನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್​​ ಡೋರ್NIDRADEVI NEXT DOOR MOVIE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.