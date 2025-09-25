ETV Bharat / entertainment

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್, ಕರುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Sudha Murty, Malavika Avinash
ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ಕರುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್​ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​​ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ನೇರ ನುಡಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ವಿದಾಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಕಂಬನಿ‌‌‌ ಮಿಡಿದರು.

ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ (Video: ETV Bharat)

ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ‌ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತರುವಾಯ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.

ಎಸ್.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:38ಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಡಾ.ಶೈಲಾ.ಹೆಚ್​​​.ಎನ್​​ ಮಾತನಾಡಿ, ''2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಸ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯ್ತು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟೆವು. ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 2 ಗಂಟೆ 38 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ರು. ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಾದದ ವಿಚಾರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

