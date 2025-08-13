ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ವಾನ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಶ್ವಾನಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವುಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮದ ಕಳವಳ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
The Supreme Court's decision to round up the stray dogs in Delhi NCR and to be kept in shelters permanently isn't something I wanna question as this decision may have its reasons. But it also raises serious concerns about their well-being and the impact on their lives.— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 13, 2025
Having… pic.twitter.com/T0fIaiqRiW
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಲ್ಲೆ. ಅವು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ವಾನಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವಾನಗಳು ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಜೀವಿಗಳು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇವು ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು (indies) ದತ್ತು ಪಡೆಯೋಣ. ನನ್ನಲ್ಲಿ 7 ಇವೆ. ಸಮಾಜವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
