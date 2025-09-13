ETV Bharat / entertainment

ಪ್ರೇಮ್​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​​ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟರಾದ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ.

ಕೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read
'ಕೆ ಡಿ'. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಈಗ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರು.

ಕೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿ (Photo: ETV Bharat)

ಅದ್ರೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಕೂಡಾ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಓರ್ವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದರೆ, ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸುದೀಪ್ ಆಗಮನದಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿವೆ.

'ಕೆಡಿ' ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಸೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ಹೋಗೆ ನಂಗೂ ನಿಂಗೂ ಸಾಂಗ್‌ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್‌ ಡೈರೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

