'ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ': ಸುದೀಪ್​, ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಗುಣಗಾನ

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.

Sudeep, Vishnuvardhan
ಸುದೀಪ್​, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ (Photo: ANI, ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ 18. ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಇಂದು ಮೂವರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕಲಾವಿದರ ಜನ್ಮದಿನ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಮಹಾನ್​ ತಾರೆ, ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​, ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಾಹಸಸಿಂಹನಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸುದೀಪ್​: ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೋರ್ವರಾದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಂದು - ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಾತೀತ ಸಾಧನೆ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಚಿರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಸನ್ಮಾನವೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿಸಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್: ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ಅಭಿನಯ ಭಾರ್ಗವ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ'' ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ಸಾಹಸಸಿಂಹನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ''ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾಬದುಕು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದದ್ದು. ಕನ್ನಡ - ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಜೀವನ - ಸಾಧನೆಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ನೆನಪಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ, ''ಸಾಹಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಜನ್ಮದಿನ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
