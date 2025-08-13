2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಈಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇದು: ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಈಗಾಗಲೇ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಕಾಂತಾರ' ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ': 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಕೇವಲ 15-16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಚಂದನವನದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆಯೇ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಕೂಡಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್: ಆಪ್ತರೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. 3-4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ ಡಬ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ನಂತರ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|0.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|2.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|3.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)
|3.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)
|5.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
|6.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ)
|3.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಬುಧವಾರ)
|2.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನಾರನೇ ದಿನ (ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ)
|6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನೇಳನೇ ದಿನ (ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ)
|6.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹದಿನೆಂಟನೇ ದಿನ (ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ)
|2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಮೂರನೇ ಮಂಗಳವಾರ)
|1.7 (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು).
|ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|67.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಮೂಲ - ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್). ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 67.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 79.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 90.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ: ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಏಕಲವ್ಯ ಹೇಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಜನಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ಉಪೇಂದ್ರ