'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೆಂಬಲ: 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ - LOVE MATTERU POSTPONED

'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಶೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

'Love Matteru' Film Team
'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2025 at 12:30 PM IST

ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಎಕ್ಕ, ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ಗ ಬೂಸ್ಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೀಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ತೃಪ್ತಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರೆ ಜನ ಕೂಡಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು'. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.

'Love Matteru' Film Team
'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಜೋಡಿ (Photo: ETV Bharat)

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ತಲುಪುತ್ತೇವೆಂದು 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಲಿಸ್​​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳು ಆಗಷ್ಟೇ ರಶ್ ಇದ್ಧದ್ದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತು. ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ. ಆದ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಹೀರೋ ಕಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಬಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಥಿಯೇಟರ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷರನ್ನು ನೋಡೋ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಮುಂದೂಡಿತು. ಇದೀಗ, ಆಗಸ್ಟ್ 22ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

'Love Matteru' Film Team
'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' ಮುಂದೂಡಿಕೆ (Photo: ETV Bharat)

SILVERHYTHM ಬ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ವಂದನಾ ಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರಾಟ ಬಿಲ್ವ, ''ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 22ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ''.

''ಒಂದು ಮಿಥ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದೆ ಈ ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ ನಾವೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Love Matteru' Film Team
ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು' (Photo: ETV Bharat)

ಹಾಗೇ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದನಾ ಕೂಡಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಯಾಮ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಯಾಮ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟೇ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಾ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಕಿಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

