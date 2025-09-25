ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಖಳನಾಯಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 11:30 AM IST
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್, ಆಂಧ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'OG' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸುಜೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆದುರು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಶೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು "ಸ್ಟ್ರೇಟ್-ಅಪ್ ಬ್ಯಾಂಗರ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು "ಒಜಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ. ಪ್ರತಿ ತುಣುಕು ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು "ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ವಾಗ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್... ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಒಜಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
#OG is an absolute firestorm 🔥 Every bit packed with madness!— Naga Vamsi (@vamsi84) September 24, 2025
The intro of @PawanKalyan garu is a straightup BANGER… shown in the most electrifying way possible.
Interval and Police Station blocks… pure goosebumps, high moments everywhere! The swag, the attitude… Powerstar… pic.twitter.com/YgAO57cuo2
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥಮನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿತು!" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, "ಹಸಿದ ಚಿರತೆಯ ಬೇಟೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
OG REVIEW – A TECHNICALLY STRONG & STYLISH ACTION ENTERTAINER !!— Sumit Kadel (@SumitkadeI) September 24, 2025
Rating: ⭐⭐⭐🌟 ( 3.5 Stars ) #TheyCallHimOG marks the comeback of #PawanKalyan with a bang . As Ojas Gambheera, PK delivers a performance fans have been waiting for – intense, silent, ruthless yet deeply… pic.twitter.com/6Uup7dfytV
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್ ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಶೈಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ 80ರ ದಶಕದ ಮುಂಬೈ, ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫೈಟ್ಸ್, ಕಟಾನಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್... ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯವೂ ಸಿನಿಮೀಯ. ರವಿ.ಕೆ.ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
He is everywhere! Man of the moment! #EmraanHashmi @emraanhashmi#TheBadsOfBollywood #OG #HAQ #TheycalllHimOG #Awarapan2 pic.twitter.com/sOYXCGxJeE— DEBARATI (@ANUSH02) September 25, 2025
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರಿಗಿದು ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ. ಖಳನಾಯಕ OMI ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದು "ಶಾಂತ, ಭಯಾನಕ, ಶಾರ್ಪ್ - ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಔರಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲನ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಅವಾರಪನ್' ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಅವರ ನೋಟವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️/5#PawanKalyan roars in #OGReview— मारवाड़ी पैंथर बाबा (@panther_baba_) September 24, 2025
First Half stylish, Interval twist fire, Second Half elevation beast mode
Sujeeth vision Emran Hashmi deadly, Thaman BGM Music mass
Show Time festival
Verdict: #BlockbusterOG for fans,
haters call it #DisasterOG #TheyCallHimOG pic.twitter.com/10qhKKdhKn
ಎಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ಚಿತ್ರದ ವೇಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸುಜೀತ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ - ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್" ಎಂದು ಕೂಡಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Finally MEGA HIT 🔥🔥🔥🔥— We Love Chiranjeevi (@WeLoveMegastar) September 25, 2025
It's MEGA POWER Comeback 🥹❤️🩹🔥#BlockbusterOG #TheycalllHimOG #PawanKalyan #Chiranjeevi pic.twitter.com/maw47zet7G
'ಒಜಿ' ಅಥವಾ 'ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಒಜಿ' ಚಿತ್ರವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರು ಪವನ್ ಅವರ ಶತ್ರು 'OMI' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಅರ್ಜುನ್ ದಾಸ್, ಶ್ರಿಯಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
PK in OG is built for spectacle. The action pieces, camera work, costume/style ( fan‑centric elevation shots ) are made to amplify his mass hero image 🔥@Sujeethsign Madness 💥 💯 #TheyCallHimOG #PawanKalyan— Cricketer Hari ❤ (@hariganesh772) September 25, 2025
ಡಿವಿವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿವಿ ದಾನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ದಾಸರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಮನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ರವಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.