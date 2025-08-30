ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ. ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಟ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 94 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಕನಕರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಕಾಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಹೋದರರಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗ ಬಾಬು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೌನದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪತ್ನಿ ನಿವಾಸ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. 10:15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡಾ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
