ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಚಾರ: ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸೋನು ಸೂದ್ಗೆ ಇ.ಡಿ ಸಮನ್ಸ್
ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಚಾರ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ಅಂಕುಶ್ ಹಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂಕುಶ್ ಹಜ್ರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು, '1xBet' ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿರೋ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇ.ಡಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಂಕುಶ್ ಹಜ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರ ವಕೀಲ ಶಶಿ ಕೌಶಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಂಥದ್ದೇನು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ರುಟಿನ್ ವಿಧಾನ" ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ವಕೀಲ ಕೌಶಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ '1xBet'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ನಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ "ಅನಧಿಕೃತ" ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆ. 4ರಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಕೂಡಾ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೆದುರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. 1xBet ಹೆಸರಿನ ಆ್ಯಪ್ನೊಂದಿಗಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆಯಲು ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದ ಧವನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಧವನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1xBet ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು.
1xBet ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏವಿಯೇಟರ್ ಗೇಮ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಂತಹ ಸ್ಫೋರ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆ್ಯಪ್ Cyprusನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.