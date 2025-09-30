ETV Bharat / entertainment

Interview:'ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಕೂಗಾಡಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರ ವಾಯ್ಸ್​ ಹೋಗಿತ್ತು':ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Kantara chapter 1' dance master Bhushan Interview
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
Published : September 30, 2025 at 5:01 PM IST

ಸಂದರ್ಶನ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹು‌‌ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ದಿನ ಬಾಕಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಟ್ರೇಲರ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಈ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್​​ ಪೈಕಿ, ಎರಡನ್ನು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೂಷಣ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರುವ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೂಷಣ್ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ, ''ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್​​​​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ ಸಂದರ್ಶನ (Video: ETV Bharat)

''ಸಹಜವಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡೂ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್​ ಸಿನಿಮಾವಾದ್ರಿಂದ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ 10 ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು: ''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್​​ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಜವಾಗಿ 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್​​ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸೆಟ್​​​​ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಶಾಕ್ ಆದೆ. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ‌‌ ಕೊಡಾಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ. ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಕೆಲಸವೂ ಒಂದು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಆರುಕಾಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಾಗಲೇ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಲ್ವ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್​​ಮೆಂಟ್​​ ವರ್ಣನಾತೀತ: ''ನಾನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ (ಡ್ಯಾನ್ಸ್​) ಫೀಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ, ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ‌. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ತೆಗೆದಿರೋ ಶಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರ ಜನ‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆ ಆದಾಗ‌ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ‌‌ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಜನ‌ ಸಹಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಸವಾಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್​ಗೆ ಕೂಗಾಡಿ ಕೂಗಾಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್​​ಮೆಂಟ್​​ ರಿಷಬ್ ಸರ್​​ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Kantara chapter 1' dance master Bhushan
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ (Photo: ETV Bharat)

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಯಣ: ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದು ಹೇಗಿದ್ರೋ, ಇಂದೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಗೌರವ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ.

ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್​ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಇರೋರು.

ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಲಿಗಳೇ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆವು. ಮಾಡಿದ್ವಿ‌. ನಾಲ್ಕು ದಿನ‌ಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟ್ ‌ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ‌. ಒಂದು ಮಾಂಟೇಜ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತನ‌ ಮಾಡಬಹದು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.

'Kantara chapter 1' dance master Bhushan Interview
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್ (Photo: ETV Bharat)

ಕಾಂತಾರ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರೋದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ‌ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

