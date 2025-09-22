ETV Bharat / entertainment

40,000 ಹಾಡುಗಳ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ: ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

singer Zubeen Garg
ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ (Zubeen Garg Death Certificate) ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ "ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ-ನಟ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ನಿಧನರಾದರು. ಮೊದಲು ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್​ ಫ್ಲೈಟ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

Assam Chief Minister, Himanta Biswa Sarma
ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ (ANI)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು" ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೇರೆ. ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾರ್ಥಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯಕ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಉತ್ಸವ ಆಯೋಜಕರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಗಾಯಕ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅವರನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾದರೂ, ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಗಾಯಕನ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಮರ್ಕುಚಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗಾರ್ಗ್​​, 40 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ 12 ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

