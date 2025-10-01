ETV Bharat / entertainment

ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ: ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್

ಸರಿ-ಸುಮಾರು 40,000 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Zubeen Garg death case accused arrest
ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾರ್ಥೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​​ (ಎನ್‌ಇಐಎಫ್) ಚೀಫ್​ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಶ್ಯಾಮಕಾನು ಮಹಾಂತ (Shyamkanu Mahanta) ಮತ್ತು ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶರ್ಮಾ (Siddhartha Sharma) ಅವರನ್ನು ಕಾಮ್​ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ 14 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಯಕನ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಡಿಜಿಪಿ (ಸಿಐಡಿ) ಮುನ್ನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat Assam)

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಎಸ್‌ಐಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಮುನ್ನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಪ್ತಾ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ 14 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ''ಲುಕ್‌ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್'' ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Singer Zubeen Garg
ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ (Photo: ETV Bharat)

"ನೋಟಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ದೆಹಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ಯಾಮಕಾನು ಮಹಾಂತ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (immigration)ಬಂಧಿಸಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶರ್ಮಾ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅವರ ಲೊಕೇಶನ್​ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದೆವು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ದೆಹಲಿ-ಹರಿಯಾಣ ಗಡಿ ಬಳಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೇ, "ನಾವು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat Assam)

ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕೋರ್ಟ್ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುವಾಹಟಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಮ್​​ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಸೋಂ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಪಿಡ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಫೋರ್ಸ್​ (ಆರ್‌ಎಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.

ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ (Photo: ETV Bharat Assam)

ಸರಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್​ ಗಾರ್ಗ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸೋಂನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದ ಗಾರ್ಗ, 40 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

