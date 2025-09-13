ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

ಪಂಜಾಬ್​ನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ-ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​ 'ಕಾಂತಾರ-ಚಾಪ್ಟರ್​1'ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Diljit Dosanjh with 'Kantara chapter 1'
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​ (Photo: ETV Bharat)
ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ​1'ರಿಂದ ಬಿಗ್​​ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಸ್​​, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ವಿಶೇಷ ಗೀತೆ, ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯೂ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್''. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ... ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪೀಸ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್​ ಕನೆಕ್ಷನ್​​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವರಾಹ ರೂಪಂ ಹಾಡು ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಭಾವಪರವಶನಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಜನೀಶ್​ ಲೋಕನಾಥ್​ ಸರ್​ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 3 ವಾರಗಳಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸೋ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರು ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

