SIIMA 2025: ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್​​ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 5ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Upendra, Sudeep
ಉಪೇಂದ್ರ, ಸುದೀಪ್​​ (Photo: ETV Bharat)
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ (SIIMA 2025) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 5ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ. 2 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸೈಮಾದ ಹೈಲೈಟ್.

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ದುಬೈ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಷನ್​​ ಸೆಂಟರ್​, ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್​ ಡೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 'ಯುಐ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಜೇತರು:

  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ - ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ - ಸುದೀಪ್​ - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ - ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ - O2 ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್) - ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ - ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಉಪೇಂದ್ರ - ಯುಐ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ - ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್​ - ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟ - ಸಮರ್ಜಿತ್​​ ಲಂಕೇಶ್​ - ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಭರವಸೆಯ ನಟಿ - ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ - ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕ - ಜಸ್ಕರಣ್ - ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಸಿನಿಮಾ.​​
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ - ಬಿ ಅಜನೀಶ್​ ಲೋಕನಾಥ್ - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ - ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ - ಜಾಕ್​ ಸಿಂಗಂ - ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಸಂದೀಪ್​ ಸುಕಂದ್​ - ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಗ್​ ಡಿಸೈನ್​ - ಇಮ್ರಾನ್​ ಎಸ್​​ ಸರ್ಧಾರಿಯಾ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​ - ಶ್ರೀವತ್ಸನ್​​ ಸೆಲ್ವರಾಜನ್​​ - ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಂಗರಾಜನ್.​​

