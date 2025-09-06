SIIMA 2025: ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 10:53 AM IST
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲಿನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ (SIIMA 2025) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ. 2 ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸೈಮಾದ ಹೈಲೈಟ್.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ದುಬೈ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 'ಯುಐ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಜೇತರು:
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ - ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕ ನಟ - ಸುದೀಪ್ - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ - ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ - O2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್) - ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ - ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಉಪೇಂದ್ರ - ಯುಐ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ - ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ - ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟ - ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ - ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಭರವಸೆಯ ನಟಿ - ಸಾನ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ - ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕ - ಜಸ್ಕರಣ್ - ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ - ಬಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ - ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ - ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ - ಜಾಕ್ ಸಿಂಗಂ - ಭೀಮ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಸಂದೀಪ್ ಸುಕಂದ್ - ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ - ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಸರ್ಧಾರಿಯಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ - ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ಸೆಲ್ವರಾಜನ್ - ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಇಳೆಯಲಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಂಗರಾಜನ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯಕವೇ?: ಏಳುಮಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ': ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ