SIIMA 2025: ರಶ್ಮಿಕಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ; ತೆಲುಗು ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ಕನ್ನಡದಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 11:20 AM IST
13ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ (SIIMA 2025) ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದು. 13ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ದುಬೈನ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯುಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೂಲ್' ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶ್ತಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಸುಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.
2024ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹನು-ಮಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ 'ದೇವರ' ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಜೇತರು:
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ - ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ - ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ - ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ - ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ - ಸುಕುಮಾರ್ - ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ವಿಮರ್ಶಕರು) - ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ - ಹನು-ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ವಿಮರ್ಶಕರು) - ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ - ಹನು-ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ವಿಮರ್ಶಕರು) - ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ - ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ - ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ - ಅನ್ನೆ ಬೆನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯನಟ - ಸತ್ಯ - ಮಾತು ವಡಾಲರ 2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ - ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ - ಪುಷ್ಪ 2 ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ - ರಾಮ್ ಜೋಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ - ಚುಟ್ಟಮಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕ - ಶಂಕರ್ ಬಾಬು ಕಂದುಕುರಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿ - ಶಿಲ್ಪಾ ರಾವ್ - ಚುಟ್ಟಮಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಖಳನಾಯಕ – ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ - ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟಿ - ಪಂಕುರಿ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸ್ - ಮಿ.ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟ - ಸಂದೀಪ್ ಸರೋಜ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಯೆಮಾನಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ - ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ - ರತ್ನವೇಲು - ದೇವರ ಸಿನಿಮಾ.
