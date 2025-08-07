Essay Contest 2025

'ಗಾಳಿಪಟ 2' ಬಳಿಕ 'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್

ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಿಂದ ಶೋಧ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್​​ ಆಗಲಿದೆ.

'Shodha' web series poster
'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 12:17 PM IST

ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​​, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳ ನಡುವೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ಗಳಿಗೇನೇ ಸಪರೇಟ್​​ ಫ್ಯಾನ್​ ಬೇಸ್​ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನ ಟೈಟಲ್​ 'ಶೋಧ'.

ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರದ ​'ಶೋಧ' ಸರಣಿಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ: ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನಸಾರೆ, ಪಂಚರಂಗಿ, ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಲೂಸಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

'Shodha' web series poster
'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Posters)

'ನನಗಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ'-ಪವನ್​ ಕುಮಾರ್: ತಮ್ಮ 'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಟ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ''ಶೋಧದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಝೀ5 ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಯೋಗಿ ಜಿ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಿನ್ನ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಆರ್​ಜಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಆರ್​ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದೆ. ಝೀ5 ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಶೋಧ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್​ಗೆ ಕೆಆರ್​ಜಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.

Pawan kumar
ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಕ್ಕೆ ಝೀ5 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 'ಅಯ್ಯನ‌ ಮನೆ' ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ. 'ದಿಯಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಜಾಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 'ಅಯ್ಯನ‌ ಮನೆ' ಸರಣಿ ಬಳಿಕ ಝೀ5‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೇ ಈ ಶೋಧ. ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಂದು ಶೋಧ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಯ್ಯನ ಮನೆ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈಗ ಶೋಧ ತನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

'Shodha' web series poster
'ಶೋಧ' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: Posters)

Pawan kumar
ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: ETV Bharat)

