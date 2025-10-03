ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 1:18 PM IST
ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ'. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2022ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಬಾಯಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಜನರ ಪ್ರಚಾರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು.
ಇದೀಗ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕೂಡಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಥೆ.— DrShivaRajkumar (@NimmaShivanna) October 2, 2025
ಇಂದು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. @shetty_rishab, @hombalefilms, @VKiragandur, @AJANEESHB ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.#KantaraChapter1 pic.twitter.com/fUifDGb8JD
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ''ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಥೆ. ಇಂದು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಣ್ಣನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು. 🔥#KantaraChapter1 is a masterfully crafted cinematic experience that seamlessly weaves folklore, faith, and human emotion into a compelling narrative.— Ashwini Puneeth Rajkumar (@Ashwini_PRK) October 2, 2025
Rishab Shetty delivers a commanding performance. The experience is… pic.twitter.com/FHBMEGOzzF
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಜಾನಪದ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬ್ರೀಥ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ: ''2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಋಣಿ'' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 2, 2025
housefull ಶೋಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಋಣಿ.
From struggling to get one evening show in 2016 to 5000+ housefull shows in 2025.
This journey is… https://t.co/vuSfaVIAA2
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
