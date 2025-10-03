ETV Bharat / entertainment

ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ: ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kantara chapter 1 Rishab shetty look
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಲುಕ್, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೋವಿಡ್​ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ'. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2022ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಕೋವಿಡ್​ ಬಳಿಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಕಂಡ ಕೆಲವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಬಾಯಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಜನರ ಪ್ರಚಾರ ಎಷ್ಟು ಪವರ್​ಫುಲ್​​ ಆಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು.

ಇದೀಗ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್​ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಕೂಡಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ''ಕಾಂತಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಥೆ. ಇಂದು ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​​, ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರು, ಅಜನೀಶ್​ ಲೋಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು'' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಣ್ಣನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ರೀಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೆಡ್​ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ-1' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಜಾನಪದ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬ್ರೀಥ್​​ಟೇಕಿಂಗ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​​, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ: ''2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​​ ಶೋಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಋಣಿ'' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಶೇರ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: '2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ 5000+ ಹೌಸ್​​ಫುಲ್ ಶೋಸ್': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​​ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 'ಕಾಂತಾರ' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದು 50 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು! 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್

For All Latest Updates

TAGGED:

CELEBRITIES ON KANTARA CHAPTER 1ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್KANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.