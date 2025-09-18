ETV Bharat / entertainment

27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿರುವ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ: ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಶಿವರಾಜ್​​​​​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

'DAD' Film second schedule Begins
'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಆರಂಭ (Photo: Film Poster)
ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ನಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ '45' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ '666 ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಮತ್ತು 'ಡ್ಯಾಡ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವು? ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು 'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರತಂಡ, ಶೂಟಿಂಗ್​ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​​ ಹೀರೋನ 'ಡ್ಯಾಡ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು.‌ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತ್ತಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಡ್ಯಾಡ್​ ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಡ್ಯಾಡ್​ ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಟನ ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕಾತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ಯಾಡ್​ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು.. ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬಾಬು, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಸೂರಜ್‍ ವೆಂಜರಮೂಡು ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದವರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್‍ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಜೊತೆ ಓಂ‌ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸಿನಿಮಾ: ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಹರೀಶ್‍ ಪೆದ್ದಿ ಅವರು ಮೈರಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್‍ ಕನ್ನೆಗಂಟಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ. ಬಿ.ಎಸ್‍. ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರುತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾನಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್ ಸಲಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗಡಿಬಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

