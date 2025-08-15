ETV Bharat / entertainment

ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಜನ್ಮದಿನ: 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌'ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ; ಯುವನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳು - SHISHIR BAIKADY BIRTHDAY

ನಟ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಇಂದು ಜನುಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್‌'ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Shishir Baikady as Devi in Land lord movie
ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್​ ಚಿತ್ರದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ (Photo: Film Poster)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಆಫ್‌ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ನಟ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ. ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

3 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ: ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟ. 'ಡೇರ್​ಡೆವಿಲ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯ ಕಂಡು ಶಿಶಿರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹರಸಿ ಬಂದಿವೆ. ಸದ್ಯ ನಟ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್‌: 'ಡೇರ್​ಡೆವಿಲ್‌ ಮುಸ್ತಾಫಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಾರ್ಡ್‌' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್‌ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್‌ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಶಿಶಿರ್‌ ಸೂಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್​​ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ನಟನ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರೋ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ: ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಾಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್' ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್ ಭೀಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಜಡೇಶ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆವಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್‌ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಲಿವೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಿ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಶಿಶಿರ್‌ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್​ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶಿಶಿರ್‌ ಬೈಕಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

