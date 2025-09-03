ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಜಯಮಾಲಾ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ದಿ.ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿ.ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಹೆಸರಿಡಲು ಮನವಿ: ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಬಿ.ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪಂಚಭಾಷಾ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ… pic.twitter.com/n6sLjmSm0Z
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಜಯಮಾಲ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಪಂಚಭಾಷಾ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ,
''ನಮಸ್ತೆ, ತಾವು ಸ್ವತಃ ಮೈಸೂರಿನವರಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನ, ಕನ್ನಡ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದರಾದ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಾ. 2025ರ ಸಾಲು, ಸಾಹಸಸಿಂಹ ದಿವಂಗತ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷ''.
''1972ರ ತರಾಸು ವಿರಚಿತ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲರ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಗರ ಹಾವು ಚಿತ್ರದಿಂದ 2009ರ ಆಪ್ತರಕ್ಷಕದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಹಳೇ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಂಹ ಅವರು ಎಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ''.
''ಅವರೊಡನಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ನಾವು, ಧನ್ಯತಾ ಭಾವಗೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ, ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ''.
''ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿವಂಗತರಾದ ಪಂಚಭಾಷಾ ತಾರೆ ಬಿ.ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೂ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಿದ್ದ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಳಕಳಿಯ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನೆರೆವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗಗೆ..'' - ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ ಡಾ.ಜಯಮಾಲ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೃತಿ ಕೃಷ್ಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕ ಅವಿನಾಶ್ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
