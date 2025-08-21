ETV Bharat / entertainment

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ - ARJUN SARJA

ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಬದಲು ಕರುಣೆ ಬೇಕು ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ನಟ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ

Actor Arjun Sarja
ನಟ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ವಾನ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡಾ ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್​ ಸರ್ಜಾ, ''ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸುವ ಬದಲು ಸುಟ್ಟರೆ, ಮಾನವ ಕುಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೇ?. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?, ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ, ವಿನಾಶವನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವೇಕೆ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಜಡ್ಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?''.

''ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಯದಿಂದ ಇಡೀ ಇಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲವನ್ನೇ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಗಬೇಡಿ. ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಡಿ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ. ಅವು ಬೇಡದ ಜೀವಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ, ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು''.

''ಅವು ಕಾವಲುಗಾರರು, ಅವು ಆಪ್ತರು, ಅವು ಅಂಧರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ. ಅವು ಪೊಲೀಸರ ಗೆಳೆಯರು, ಬಾಂಬ್‌ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಹಚರರು. ಅವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಂತೋಷ, ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ದಿವ್ಯದೂತರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ''.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್​: ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

''ಹೌದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಬಿಸ್‌ನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳ ನಾಶವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಸಿಕೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೀಕರಣ, ಚೂರು ಕರುಣೆ, ಸಮುದಾಯದ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ''.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಕೆಲಸಗಳು

''ನಾವು ಸಹಜೀವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಸಹಪೌರರಂತೆ ಕಾಣೋಣ. ಅವು ಸಹ ಕಾಳಜಿ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ - ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಕರುಣೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿ'' ಎಂದು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಸ್ಟ್​ 11ರಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶ್ವಾನ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡಾ ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅರ್ಜುನ್​ ಸರ್ಜಾ, ''ನಾವು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಚರಿಸುವ ಬದಲು ಸುಟ್ಟರೆ, ಮಾನವ ಕುಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೇ?. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ?, ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ, ವಿನಾಶವನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವೇಕೆ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಜಡ್ಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?''.

''ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಾಯದಿಂದ ಇಡೀ ಇಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕುಲವನ್ನೇ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಗಬೇಡಿ. ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಡಿ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿವೆ. ಅವು ಬೇಡದ ಜೀವಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ, ಮನೆಗಳಿಗೂ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು''.

''ಅವು ಕಾವಲುಗಾರರು, ಅವು ಆಪ್ತರು, ಅವು ಅಂಧರಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಅವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ. ಅವು ಪೊಲೀಸರ ಗೆಳೆಯರು, ಬಾಂಬ್‌ ಪತ್ತೆ ದಳದ ಸಹಚರರು. ಅವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಂತೋಷ, ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ದಿವ್ಯದೂತರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ''.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್​: ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?

''ಹೌದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಬಿಸ್‌ನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ವೇಗದ ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳ ನಾಶವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಸಿಕೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೀಕರಣ, ಚೂರು ಕರುಣೆ, ಸಮುದಾಯದ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ''.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45' ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ: ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಕೆಲಸಗಳು

''ನಾವು ಸಹಜೀವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಸಹಪೌರರಂತೆ ಕಾಣೋಣ. ಅವು ಸಹ ಕಾಳಜಿ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ - ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಿಸಿ. ಕರುಣೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಲಿ'' ಎಂದು ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

ARJUN SARJA ON STRAY DOGSSTREET DOGSಬೀದಿ ನಾಯಿಅರ್ಜುನ್​ ಸರ್ಜಾARJUN SARJA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.