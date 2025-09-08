ETV Bharat / entertainment

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ದೇವರಾಜ್​: ಶಂಕ್ರಣ್ಣ to ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ; ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ​ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪಿ2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Prajwal Devaraj
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಟನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿಯೋದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಸರ್, ಗೆಳೆಯ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮುರಳಿ ಮೀಟ್ಸ್ ಮೀರಾ, ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ.

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್​ ದೇವರಾಜ್​: ತಮ್ಮ 'ಕರಾವಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪುರಾತನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಪಿ2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರ ಪಿಎ ಅವಿನಾಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹೌದು, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕೂಡಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸರ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕವರು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಂ.ಪಿ ಶಂಕರ್: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಟರಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡವರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಯೂ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರ ಬಾಹು ಪಾತ್ರ, ನಾಗರಹಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೂತಯ್ಯನ ಮಗ ಅಯ್ಯು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೂತಯ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಎಂ.ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಚಾಲಕನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅರಣ್ಯ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡವರು ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್. ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕನಾಥ್ ಜೊತೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ, ಗೀತಾ, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಥೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dwarakish
ದ್ವಾರಕೀಶ್ (Photo: ETV Bharat)

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ ನಟ ದ್ವಾರಕೀಶ್.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದರೆ ಅದು ದ್ವಾರಕೀಶ್. 1969ರಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಮೇಯರ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ, ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.

Yash
ಯಶ್ (Photo: ETV Bharat)

ದ್ವಾರಕೀಶ್ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಟ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಖಳ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಣಧೀರ, ಅಂಜದ ಗಂಡು, ರಾಮಾಚಾರಿ, ಮಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Puneeth Rajkumar
ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಇವರಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಸುದೀಪ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಶ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನಜಂಯ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮುಖೇನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಳಿದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ (Photo: ETV Bharat)

Raj B Shetty, Rakshit Shetty, Rishab Shetty
​ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡವೆಂದೇ ಫೇಮಸ್​ ಆದ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರುಗಳು ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಯಶ್​​ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​​ನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ತೊಡಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

