'ಬಾಘಿ 4' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಶಿವಣ್ಣ, ದರ್ಶನ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ 4'ನ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​​ ನಂಬರ್ಸ್​​ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Tiger Shroff's 'Baaghi 4' Collection
ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​ 'ಬಾಘಿ 4' ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (Photo: Film Poster)
Published : September 16, 2025 at 3:46 PM IST

ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಘಿ 4' ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್​ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 11 ದಿನಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಈವರಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿ - ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 89.03 ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು, 11ನೇ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ: ಕೆಲ ಹಿಟ್​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ತಮ್ಮ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿಗ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಭಾಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗವೂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ದಿನ​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)4.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಸೋಮವಾರ)ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು (10 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿ)89.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

'ಬಾಘಿ' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್​ ಜೊತೆ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2016ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​ 29ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. 2018 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಬಾಘಿ 2' ಮತ್ತು 'ಬಾಘಿ 3' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಹ್ಮದ್​​ ಖಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ, ಸೌರಭ್ ಸಚ್‌ದೇವ, ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಶೀಬಾ ಆಕಾಶ್‌ದೀಪ್ ಸಬೀರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು, ಎ.ಹರ್ಷ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ಚಿಂಗಾರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

