ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಭಜರಂಗಿ, ಚಿಂಗಾರಿ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಎ.ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಘಿ 4 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಾಘಿ 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ: ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಘಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಟ್ಟು
|42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ ವರದಿ:
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
|ಒಟ್ಟು
|35.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಪಿವಿಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 99 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅನ್ಬೀಟೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್! ಮಂಗಳವಾರ ₹99ಕ್ಕೆ ಬಾಘಿ 4. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ - 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಘಿ 4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನಟನೆಯ ಗೆಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎ.ಹರ್ಷ, ಶಿವಣ್ಣನ ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಚಿಂಗಾರಿ, ಚೇತನ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಭೀಮಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.