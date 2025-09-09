ETV Bharat / entertainment

ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಭಜರಂಗಿ, ಚಿಂಗಾರಿ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಾಲಿವುಡ್​​​ ಚಿತ್ರ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಎ.ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಚಿತ್ರ ಬಾಘಿ 4 ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

Baaghi 4 box office day 4
ಬಾಘಿ 4 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
Published : September 9, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಐಕಾನ್​​ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಾಘಿ 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಎಂಟರ್​​​ಟೈನರ್​ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ: ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ ನಟನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಎ ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಘಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಸನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)13.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)11.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)12.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)5.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಟ್ಟು 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್​​ ವರದಿ:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)9.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು 35.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಪಿವಿಆರ್​ ಐನಾಕ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 99 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಅನ್​ಸ್ಟಾಪಬಲ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಅನ್​​​ಬೀಟೆಬಲ್​​ ಪ್ರೈಸ್​! ಮಂಗಳವಾರ ₹99ಕ್ಕೆ ಬಾಘಿ 4. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​ಗೆ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವದಂತಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಯಾರಿ

ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ - 42.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಘಿ 4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಈಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಿತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ!

2007ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್​​ ದೇವರಾಜ್​ ನಟನೆಯ ಗೆಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎ.ಹರ್ಷ, ಶಿವಣ್ಣನ ಭಜರಂಗಿ, ಭಜರಂಗಿ 2, ವಜ್ರಕಾಯ, ವೇದ, ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅಭಿನಯದ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಚಿಂಗಾರಿ, ಚೇತನ್​ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಭೀಮಾ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

