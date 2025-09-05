ETV Bharat / entertainment

ಭಜರಂಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ 'ಬಾಘಿ 4' ಎಕ್ಸ್ ವಿಮರ್ಶೆ: ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​, ಸಂಜಯ್ ದತ್​​ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು? - BAAGHI 4 REVIEW

ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಬಾಘಿ 4' ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್​, ಟ್ವಿಸ್ಟ್​​​ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

Sanjay Dutt and Tiger Shroff in Baaghi 4
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ 'ಬಾಘಿ 4' ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)
ಭಜರಂಗಿ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ, ವೇದ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಹರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಬಾಘಿ 4' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಹರ್ಷ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್​​ ದತ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು,​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಎ.ಹರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಾಜಿದ್ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ 2016ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಬಾಘಿ' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ. ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್​​ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಭಯಾನಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಿಸ್​​ ಯೂನಿವರ್ಸ್​​​ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಬಾಘಿ 4' ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾದ ರಾ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್​​ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಘಿ 4 ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ಬಾಘಿ 4 ವಿಮರ್ಶೆ: ಕೋಲ್ಡ್-ಬ್ಲಡೆಡ್ ಲವ್ ಸಾಗಾ! ರೇಟಿಂಗ್: 3.5*/5. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಕ್ತಪಾತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ - ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋನಿ ಅಸಾಧಾರಣ!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, "ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಬೀಸ್ಟ್​​ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೋಟ, ಭಯ ಏನೆಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಸರ್ಪೈಸ್​​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್, ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ - ಸೌರಭ್ ಸಚ್‌ದೇವ, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ, ಉಪೇಂದ್ರ ಲಿಮಾಯೆ - ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೂ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದೆ. ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, "ಇದು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಲ್ಲ, ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಟುವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಘಿ 4 ಅನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಬಾಘಿ 4ನ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸೌತ್ ಡಬ್ಡ್​ ಸ್ಟೋರಿ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೆಲವರು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. "ಕ್ರೂರ.. ನಿಮಗೆ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಫ್‌ಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 23 ಕಟ್ಸ್ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಯಿತು.

