ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಪೈಪೋಟಿ: ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸುದೀಪ್​​, ದರ್ಶನ್, ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ಟಿ​​​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಜ್ಜು

ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 180 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. 2025 ಕೊನೆ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

Sandalwood box office Competition 2025:
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ (Photo: Film Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025

2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಟರ, ಬಿಗ್​​ ಬಜೆಟ್‍ನ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಚಂದನವನದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲು ಕೆಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಬಿಗ್‍ ಬಜೆಟ್‍ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​​ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ '45' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ 6 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​​​ ಮಾತು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ವಿರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​​​ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಜನರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯುವ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಎಕ್ಕ, ಕೀರಿಟಿ ನಟನೆಯ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಕರೆತಂದವು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೊಂದೇ ವಾರ 8 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಖ‍್ಯವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ, ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್‍ನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್‍ ಸೋ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ'' ಎಂದರು.

''ಈ ವರ್ಷದ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಇದೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಹಲವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರದರ್ಶಕರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಭಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತರುವುದಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಆ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, 3 ಬಿಗ್‍ ಬಜೆಟ್‍, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ದರ್ಶನ್‍ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್‍' ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅದಾಗಿ ಎರಡೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್‍ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 45 ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್‍ ಅಭಿನಯದ 47ನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಕ್​​​ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‍ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್‍ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್‍ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬರಬೇಕು? ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್​ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ವಾರ್​​ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಹೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್‍ ಜನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 45 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್‍ ಜನ್ಯ, ''ಎಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಯ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಲು - ಸಾಲು ರಜೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುದೀಪ್‍ ಅಭಿನಯದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‍ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡಾ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸುದೀಪ್‍ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಟೀಸರ್​​ ಟ್ರೀಟ್​ ಅನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ '45', ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಫೈಟ್ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

