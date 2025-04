ETV Bharat / entertainment

ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದ 'ಸಿಕಂದರ್‌': ಸಲ್ಮಾನ್‌-ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ; 5 ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ನೋಡಿ! - SIKANDAR COLLECTION

ಸಿಕಂದರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ( Photo: A still from the movie )