ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹನಟ, 'ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2009ರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
Published : October 10, 2025 at 12:51 PM IST
ಚಂಡೀಗಢ: ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನಟ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ (Varinder Singh Ghuman) ಅವರು ಗುರುವಾರ ಅಮೃತಸರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯದ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ನಟ ಭುಜ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘುಮನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಘುಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ 🙏— Harjot Singh Bains (@harjotbains) October 9, 2025
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ। pic.twitter.com/yYvFVQJByz
2023ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಟೈಗರ್ -3' ಮತ್ತು 2014ರ 'ರೋರ್: ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್' ಮತ್ತು 2019ರಲ್ಲಿ 'ಮರ್ಜಾವಾನ್'ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಘುಮನ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರ 'ಕಬಡ್ಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್'ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಮರ್ಜಾವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಎದುರಾಳಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, 'ಮಜೇ ದಾ ಭೌ' ಸೇರಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ 2005ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಲಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಜಾಬ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಐಎಫ್ಬಿಬಿ ಪ್ರೊ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟು ಕೂಡಾ ಹೌದು. 2011ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್: ಮೂಲತಃ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಂತ ಜಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 'ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರರು. ತಂದೆ ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, 'ਦ ਹੀ-ਮੈਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' Varinder Ghuman ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੂਰਣ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ… pic.twitter.com/9E5MBpZJ80— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) October 9, 2025
ಘುಮನ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇಚ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಘುಮನ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹರ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್, "ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನಟ ವರಿಂದರ್ ಘುಮಾನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಸಾಹಿಬ್ ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.