ETV Bharat / entertainment

ಕನ್ಫರ್ಮ್​​​​​: ಯಶ್​​, ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ - RUKMINI VASANTH

ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​​ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Yash, Rukmini Vasanth, NTR-NEEL
ಯಶ್​​, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​, ನೀಲ್​-ಎನ್​​ಟಿಆರ್ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read

ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್​ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ ದಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ನಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೋನಂಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮದರಾಸಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್​​: ಎ.ಆರ್​​ ಮುರುಗದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ 'ಮದರಾಸಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ನೀಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಜೊತೆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವೂ 'ಮದರಾಸಿ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿನ್ನೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂತಾರ 2, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ. ಅವರು ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಾಂತಾರ 2 ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಪ್ಡೇಟ್: 45 ದಿನಗಳ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ಸೆಟ್​ ಫೋಟೋಗಳು

ಈ ನಡುವೆ, ನಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಬಳಿ, 'ನಾವು ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ನೀಲ್​ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗುಮೊಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಟಿ, 'ನಾನೂ ಕೂಡಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ: ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನಟ; ನಟಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ರಾ?

ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮುರಳಿ​ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರೋ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​

ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ನಂದಮೂರಿ, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಯಲಮಂಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಸರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್​ 25ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್​ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ ದಾಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ನಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೋನಂಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮದರಾಸಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್​​: ಎ.ಆರ್​​ ಮುರುಗದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರೋ 'ಮದರಾಸಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ನೀಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಜೊತೆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವೂ 'ಮದರಾಸಿ' ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿನ್ನೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂತಾರ 2, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ. ಅವರು ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಾಂತಾರ 2 ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಪ್ಡೇಟ್: 45 ದಿನಗಳ ಸಾಹಸ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ಸೆಟ್​ ಫೋಟೋಗಳು

ಈ ನಡುವೆ, ನಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪಾಪರಾಜಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಬಳಿ, 'ನಾವು ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ನೀಲ್​ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಗುಮೊಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಟಿ, 'ನಾನೂ ಕೂಡಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಹನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ: ಪತ್ನಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ನಟ; ನಟಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ರಾ?

ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮುರಳಿ​ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿರೋ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​

ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ನೀಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ನಂದಮೂರಿ, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಯಲಮಂಚಿಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಸರಾಜು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜೂನ್​ 25ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

JR NTR RUKMINI VASANTHರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಸಿನಿಮಾನೀಲ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಯಶ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​RUKMINI VASANTH

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.