ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ: ಲಂಡನ್ನ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ (RADA)ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 'ಬೀರ್ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 1: ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಜ್ರಮುನಿ' ಮೂಲಕ ನಟನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ: ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ - ಸೈಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಪಾತ್ರ ಜನಮನ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡರು.
ಕುಟುಂಬ: ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ವಸಂತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ದೇಶ ಸೇವೆ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸುಭಾಷಿಣಿ ವಸಂತ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಘೀರ, ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್, ಅಪ್ಪುಡೋ ಇಪ್ಪುಡೋ ಎಪ್ಪುಡೋ ಮತ್ತು ಏಸ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ, 2025ರ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
Introducing @rukminitweets as ‘KANAKAVATHI’ from the world of #KantaraChapter1.— Hombale Films (@hombalefilms) August 8, 2025
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಆರಂಭ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರಿ?: ''ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ. ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ, "ಅಮ್ಮಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು''.
''ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಕಲೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ತಲುಪದಿರಬಹುದು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಪದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ನೇರವಾಗುತ್ತದೆ''.
''ಹೀಗೆ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಲಂಡನ್ನ ರಾಯಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಂಗೀತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?
ಆಡಿಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಸಮಯ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂತು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2019ರ ಕನ್ನಡದ 'ಬೀರ್ಬಲ್ ಟ್ರೈಲಾಜಿ ಕೇಸ್ 1: ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಜ್ರಮುನಿ' ನಟಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು, "ನೀನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ (ಕಲೆಗಾಗಿಯೇ) ಹಟ್ಟಿದ್ದೀಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿಯಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಟನೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕರೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ - ಸೈಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಿ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಕಾರಣ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಮುಂಬೈ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಂಕಣ ಸೇನ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನೀಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ. ರಿಷಬ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ?
ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಕೆಸಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರುವ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನರು ದೈವಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಈ ಬಾರಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗೂ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಈ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಅದ್ಭುತ! ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂಬುನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಟ ಮತ್ತು ಹೊಸಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಅನುಭವವಾಯಿತೇ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಅದೇ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. "ಕೆಲಸ ಮೊದಲು" ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತುಂಬಾ ಸರಳರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು "ಓಹ್, ನೀವು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನು ಕೂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕತ್ತಿವರಸೆಯ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹೇಗನಿಸಿತು?
ಅದ್ಭುತ!. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನನಗದು ಅಗಾಧ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯರು ಸುಂದರ ಮುಖದ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗದು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಏಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ. ಏಸ್ (Ace) ನನ್ನ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಡಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳು ನನಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಾದ್ದರಿಂದ. ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯವೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿತು. ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ರುಕ್ಕು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿತು, ಏಕೆ?
ಹೌದು, ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಧಾರ. ಆ ಚಿತ್ರ ಹಣದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲತಃ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದು ಕಥೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮಿಳು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರುಕ್ಕು ಎಂದಾಯಿತು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ತು.
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಕಠಿಣ. ಹಿನ್ನೆಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೇನಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ತುಂಬಾನೇ ವಿಭಿನ್ನ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರ. ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು 7-8 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹೊಸ ಪರಿಸರಗಳು - ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸ್ವಭಾವವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಆರ್ಮಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ - ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ;
2007ರಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ'ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಂದೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.
ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನೈಜ ಕಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಗುಂಡಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು.
2008ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ತಾಯಿ 'ವೀರ ರತ್ನ' ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀವು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು?
ನನಗೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು, ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರೆಯಲು ಅಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ?:
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನಿನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಮೇಣ, ನಾನದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವೀಟ್. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
"ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ" ನನ್ನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ. ಜನರ ಹೃದಯ ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಓರ್ವ ನಟಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ತಲುಪೋದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಘ್ಞ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪಾತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
