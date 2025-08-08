Essay Contest 2025

ಏರಿಕೆ ಕಾಣದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಗಳಿಕೆ: 7 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ - KOTHALAVADI COLLECTION

'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡುಮ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.

Published : August 8, 2025 at 11:19 AM IST

ನಟ ಯಶ್​​ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್​ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಯೋಜನೆ 'ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ' ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣವೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಡೀ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ.

ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ 6 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)0.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)0.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)0.04 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)0.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಗುರುವಾರ)0.01 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಟ್ಟು0.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ/17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ನಿವ್ವಳ​ ಸಂಗ್ರಹ​​ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು​ ಸಂಗ್ರಹ​​ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಾಟಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ಅವಿನಾಶ್, ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ ಹಾಗೂ ರಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​, ವಿಕಾಸ್ ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಗೀತ, ರಾಮಿಸೆಟ್ಟಿ ಪವನ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

