'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್: ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ - RITHANYA VIJAY AS BHAGYA

ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದೆ.

Rithanya Vijay's 'Land Lord' poster release
ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್​ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್' ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 5:01 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಭೀಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​​ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್'. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್'ನಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರೋದು ವಿಶೇಷ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಚಿತ್ರದ​​ ನಾಯಕ ನಟಿ.

ಈಗಾಗಲೇ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ. ಭಾಗ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಿತನ್ಯಾ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಸಾರಥಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕೆ‌.ವಿ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್ ಸೇರಿ 'ಸಾರಥಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್' ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿತನ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Rithanya Vijay's 'Land Lord' poster release
'ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​ (Photo: Film Poster)

ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ‌ ಹಾಗೂ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾ ಲೇಖಕ ಜಡೇಶ್ ಕೆ ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಆಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ರಿತನ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

Rithanya Vijay's 'Land Lord' poster release
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ (Photo: Film Poster)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಇರುವ "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್" ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಇನ್ನು, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಜಡೇಶ ಕೆ. ಹಂಪಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡಾ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

