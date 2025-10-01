ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ; ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್
Published : October 1, 2025 at 9:21 PM IST
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು ಗುರುವಾರ (ಅ.2) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯ 31 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ 6.30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ 10.30ಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಪರ್ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 29 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಾಚೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,780 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 2,14,933 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 7,48,08,314.77 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,082 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 42,101 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 80,58,379.53 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2ಡಿಯ 6,407 ಶೋಗಳಿಗೆ 60,665 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 1,90,01,821.51 ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 1,653 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ 776 ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. 225 ಶೋಗಳು - ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ 9.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗ್ರಾಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ತಮಿಳು ನಟ ಜಯರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗು ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ.
