ETV Bharat / entertainment

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ​; ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶಗಳು ಹೌಸ್‌‌ ಫುಲ್

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೌಸ್‌‌ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ.

rishabh-shetty-kantara-chapter-1-first-day-shows-are-houseful
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವು ಗುರುವಾರ (ಅ.2) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಒರಾಯನ್‍ ಮಾಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯ 31 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ 6.30ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ 10.30ಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೂಪರ್‍ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೋರಮ್‍ ಮಾಲ್‍ ಮತ್ತು ಮಾಲ್‍ ಆಫ್‍ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 29 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಾಚೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

rishabh-shetty-kantara-chapter-1-first-day-shows-are-houseful
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (ETV Bharat)

ಕನ್ನಡ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,780 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 2,14,933 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 7,48,08,314.77 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,082 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 42,101 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 80,58,379.53 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್​​ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2ಡಿಯ 6,407 ಶೋಗಳಿಗೆ 60,665 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 1,90,01,821.51 ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 1,653 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ 776 ಶೋಗಳು ಹೌಸ್​ ಫುಲ್​ ಆಗಿವೆ. 225 ಶೋಗಳು - ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಫಿಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್​ ಸೀಟ್​ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ 9.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗ್ರಾಸ್​​ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್​ ದೇವಯ್ಯ, ತಮಿಳು ನಟ ಜಯರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

rishabh-shetty-kantara-chapter-1-first-day-shows-are-houseful
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗು ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಟರ್​ ಬಾಯ್ To ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ: ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHAB SHETTYಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1KANTARA MOVIEKANNADA MOVIEKANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.