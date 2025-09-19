ETV Bharat / entertainment

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​​ 1' ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಆಕರ್ಷಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 12 ದಿನ ಬಾಕಿ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​​ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

Kantara Chapter 1
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​​ 1' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
September 19, 2025

ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟೋರಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ಇದೇ ಸೋಮವಾರ, ಸೆ.​22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಇದೇ 22ರಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

