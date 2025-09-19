ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್: ಆಕರ್ಷಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 12 ದಿನ ಬಾಕಿ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 1:28 PM IST
ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೇ ಸೋಮವಾರ, ಸೆ.22ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ.— Hombale Films (@hombalefilms) September 19, 2025
ಇದೇ 22nd, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ.
Get a glimpse into the world of #KantaraChapter1 & witness the rise of a LEGEND 🔥
#KantaraChapter1Trailer on September 22nd at 12:45 PM.
Subscribe & stay tuned to: https://t.co/QxtFZcNhrG
In cinemas… pic.twitter.com/jP3amddd9f
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಇದೇ 22ರಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45ಕ್ಕೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್: ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: '45' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ರಿಯಲ್ ಬೈಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್