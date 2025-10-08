6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 290 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕೆಜಿಎಫ್ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ ಕಾಂತಾರ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 290 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2022ರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟುತ್ತಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 290 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕಳೆದ ದಿನ (ಆರನೇ ದಿನ) ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ 33.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 4.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನದ ಗಳಿಕೆ ವಿವರ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 61.85 (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ) 45.4 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ) 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 63 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ (ಐದನೇ ದಿನ) ಚಿತ್ರ 31.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ 33.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 290.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಜಿಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 73.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 79 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.