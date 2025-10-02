'ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಿಕ್ಸ್': ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕೇವಲ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಿನ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
Published : October 2, 2025 at 12:36 PM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ತನ್ನ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಜಾ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಶಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು?: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 4.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಕೇವಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 15.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಶೋಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪೈಕಿ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡವೊಂದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, 2025ರ ಟಾಪ್ ಓಪನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬಹುದು?
- ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ - 87.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕೂಲಿ - 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ - 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಾರ್ 2 - 52.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು - 47.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 - 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. (ಅಂದಾಜು).
- ಛಾವಾ - 33.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಸಿಕಂದರ್ - 30.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ - 29.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ- 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕಾಂತಾರ 'ದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ… ✨#WorldOfKantara - A glimpse into the making of our dream journey.#Kantara @hombalefilms @KantaraFilm @VKiragandur @ChaluveG #ArvindKashyap @AJANEESHB @PragathiRShetty #KantaraChapter1onOct2 pic.twitter.com/yvclUw26ZY— Rishab Shetty (@shetty_rishab) July 22, 2025
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಭೂತ ಕೋಲದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಚಲುವೆಗೌಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಜಯೇಂದ್ರನಾಗಿ ಜಯರಾಮ್, ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಹರಿಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಜಿ, ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ನವೀನ್ ಬೊಂಡೆಲ್ ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟ್.
