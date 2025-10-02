ETV Bharat / entertainment

'ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​​ ಫಿಕ್ಸ್'​: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಕೇವಲ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ದಿನ 45 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

'Kantara Chapter 1' Rishab Shetty Look
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ' ತನ್ನ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಜಾ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​​ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಶಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಬಹುದು?: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 4.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಕೇವಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್​​ ಶೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 15.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಶೋಗಳು ನಡೆದಂತೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪೈಕಿ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡವೊಂದರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1, 2025ರ ಟಾಪ್ ಓಪನರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲೇ 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.​

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಬಹುದು?

  • ದೆ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಓಜಿ - 87.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೂಲಿ - 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ - 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ವಾರ್ 2 - 52.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಹರಿ ಹರ ವೀರ ಮಲ್ಲು - 47.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 - 40-45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. (ಅಂದಾಜು).
  • ಛಾವಾ - 33.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಸಿಕಂದರ್ - 30.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ - 29.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ವಿಡಾಮುಯರ್ಚಿ- 27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಭೂತ ಕೋಲದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಚಲುವೆಗೌಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಜಯೇಂದ್ರನಾಗಿ ಜಯರಾಮ್, ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಹರಿಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಜಿ, ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ನವೀನ್​​ ಬೊಂಡೆಲ್ ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟ್​.

