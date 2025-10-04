ಕಾಂತಾರ: ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಬಳಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ; ಭಾರತದಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 11:43 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಿಂದ 19.6 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗಿನಿಂದ 13 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಿಂದಿಯಿಂದ 18.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳಿನಿಂದ 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಾಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
2ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ: ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 106.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ಸ್ (ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಒಟ್ಟು ಶೇ.82.31ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್: 60.03%.
ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಶೋಸ್: 90.73%.
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶೋಸ್: 86.48%.
ನೈಟ್ ಶೋಸ್: 92.00%.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 87.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಜಿಎಫ್ 2ರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ: ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ' ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಭೂ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ದೈವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಕ್ರಿ.ಶ.4ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ': ಯಶ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಸಿನಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ' ಗುಣಗಾನ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್