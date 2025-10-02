'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು': 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನೋಡಿದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೊನೆಗೂ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಚಲುವೆ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವಜರ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗುಡ್ ಟು ವಾಚ್. ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂತಾರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಚಿತ್ರದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Excellent Second half ….. Worth Too watch For Second Half 🔥🔥🔥. Decent Movie @shetty_rishab Nailed it in Second half— Appi 🦅 (@Appi039) October 2, 2025
Overall it is a good watch , second half will not disappoints u , it will be same like Kantara but it is Good watch .#KantaraChapter1 https://t.co/wBsaY3Pkaw
ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ನ್ನು ಮಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ವಾವ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅದ್ಬುತ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ… ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಯುಎಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60-70ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Music and cinematography stands out— Madhukar Reddy (@Tarakuuuu) October 2, 2025
Good first half . Especially first 15 minutes is a tranceeee#KantaraChapter1
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ಬ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು. ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಮರೆಯಲಾಗದ, ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ರೇಟಿಂಗ್: 4/5" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#KantaraChapter1Review : ⭐⭐⭐⭐✨ 4.5/5 !!@shetty_rishab does it again 🔥#KantaraChapter1 doesn’t just entertain, it awakens something deeper within you...💥— its cinema (@itsciiinema) October 1, 2025
Pure goosebumps!🔥 A cinematic blend of folklore, faith & raw human spirit...
A must & should watch movie… pic.twitter.com/l409OWnXoU
ಬ್ರೀಥ್ಟೇಕಿಂಗ್ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆಯವರೆಗೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್ ಎಪಿಕ್ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು.
#KantaraChapter1 +ve: Top notch Act and Direction, BGM, world class cinematography,Second half 🔥🔥🔥 -ve: slight lag during middle of first half…One more national award loading @shetty_rishab 🔥🔥 60-70% occupancies for Kannada versions across USA..will only pick up from WOM— G P (@guruprabhubp) October 2, 2025
ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಜೊತೆಗೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#KantaraChapter1 what an amazing movie , peak madness in 2nd half .. @shetty_rishab you are thop director . Music awakens the person within you!! Thank you for the fantastic movie experience #indianmovie #superb— Nagesh k (@Nageshkollu) October 2, 2025
