ETV Bharat / entertainment

'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು': 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ನೋಡಿದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Kantara Chapter 1 X Review
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: Film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊನೆಗೂ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಫುಲ್​ಸ್ಟಾಪ್​ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 2022ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​​ ಆಗಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಚಲುವೆ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪೂರ್ವಜರ ವಿವಾದಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್​ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹಾಫ್​​. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗುಡ್​ ಟು ವಾಚ್​. ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹಾಫ್​​​​ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂತಾರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಚಿತ್ರದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್​ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳು ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ನ್ನು ಮಾರ್ಡನ್​​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ವಾವ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿಶುವಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು! ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪೀಸ್​. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿತರಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ವರ್ಲ್ಡ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅದ್ಬುತ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ… ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಯುಎಸ್​ನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60-70ರಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್​ ಮ್ಯಾಡ್​ನೆಸ್​. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಡಿಯನ್​ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ಬ್​​" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview:'ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು. ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯ. ಪವರ್​ಫುಲ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​. ಮರೆಯಲಾಗದ, ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​. ರೇಟಿಂಗ್: 4/5" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಟರ್​ ಬಾಯ್ To ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ: ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬ್ರೀಥ್​ಟೇಕಿಂಗ್​​ ವಿಶುವಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆಕರ್ಷಕ ನಿರೂಪಣೆಯವರೆಗೆ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಲವಾದ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್​ ಎಪಿಕ್​​ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​​: ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಪಕ್ಕಾ!

ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಜೊತೆಗೆ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಸೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview:'ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು, ಕೂಗಾಡಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರ ವಾಯ್ಸ್​ ಹೋಗಿತ್ತು': ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೂಷಣ್

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA AUDIENCE REACTIONಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ವಿಮರ್ಷೆರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ಕಾಂತಾರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್KANTARA CHAPTER 1 X REVIEW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.