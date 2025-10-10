ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 'ಕೆಜಿಎಫ್​ 2' ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಂತಾರ?

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೊದಲ ವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.

'Kantara Chapter 1' collection
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರನಾಗಿಯೂ ಫುಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಾಜು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ವಾರ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮೀಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 2022ರ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ ಆಗಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' (410 ಕೋಟಿ ರೂ.) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು (408 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.

ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 238 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರವೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್​​ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿನಿ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ:

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)45.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)31.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)34.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)25.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)20.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​336.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. 10 ದಿನದೊಳಗೆ 500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹುತೇಕರಲ್ಲಿದೆ.

