ಕಾಂತಾರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ; 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಿದು
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೊದಲ ವಾರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಹುತೇಕರು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2025 at 10:36 AM IST
2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 359.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಭಾರತ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಈಗಾಗಲೇ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
9ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ 22.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದ (21.15) ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅ.10ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 7.75 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂ., ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 359.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
9 ದಿನಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗಿದೆ?
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|45.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|31.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)
|34.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)
|25.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|20.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|22.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
|ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|359.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಡಾಟಾ ಮೂಲ - ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಕಳೆದ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಮೊದಲ ವಾರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಗ್ಲೋಬಲಿ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
