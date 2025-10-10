ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ

'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

Kantara chapter 1 Collection
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಲುಕ್​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ರ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ 8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ದಿನ ಗುರುವಾರ 20.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 1.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)​ ಮಾಡಿದೆ.

8 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 336.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 106.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 63.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 108.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 31.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 26.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 446 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ: 2022ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಮೂಲ ಕಾಂತಾರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ವಾರದೊಳಗೆ ಮೀರಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,215 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬರ್​​ ಒನ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ತೆರೆಕಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಮಾನ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು': ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪು ಕನಸು ನನಸು: ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್!

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTARA RECORDSಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿಕಾಂತಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್KANTARA CHAPTER 1 COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.