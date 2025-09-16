ETV Bharat / entertainment

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಜೊತೆ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್?

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Rishab Shetty with Junior NTR
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ 'ಎನ್​​​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ​ ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​​ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​​' ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್​​ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​​ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, 'ಕಾಂತಾರ' ಮೂಲಕ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ದೇವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು, ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಇಬ್ಬರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ತಂಡ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ರು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದ ಅಂದಾಜು.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ 'ಡೆವಿಲ್'​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​: ದರ್ಶನ್​ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​​

ಇನ್ನು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, "ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿನ್ನೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೀಗ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲೋರ್ವರು. ಕಾಂತಾರ 2, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತ ತಲುಪಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪ್ಪಿ 'ಭಾರ್ಗವ' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು: ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHAB SHETTYJUNIOR NTRಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ಜೂ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿNTRNEEL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.