'ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗೇಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆ ದೈವವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗೇಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ದೈವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು. ನಾವು ನಂಬಿದ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ನನಗಾಗಿ ಹಲವು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ​ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

Divine Star Rishab Shetty
ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1'. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 22ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಟ್ರೇಲರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೆಟ್ರು, ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸಿ‌ನಿಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1 ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​, ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ ಶರ್ಟ್, ಬಿಳಿಪಂಚೆ ತೊಟ್ಟು ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ‌ ಸಿ‌ನಿಮಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾವುಕರಾದರು.

ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Video: ETV Bharat)

''ಈ ಹಿಂದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ‌ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದು ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೇ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು'' - ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮ: ''ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕೇವಲ ನನ್ನಿಂದ‌ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಂಡದ ಶ್ರಮ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಳು. ಜೊತೆಗೆ‌ ನನ್ನ ರೈಟರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು‌ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ''ಈ‌ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಿಯಣ್ಣ (ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು). ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ‌ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ತಂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Video: ETV Bharat)

ದೈವ ನಮ್ಮ ಬಲ: ''ಕಾಂತಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಾನು ಹೋಗೇಬಿಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ, ದೈವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿತು. ನಾವು ನಂಬಿದ ದೈವ ನಮ್ಮ ಬಲ. ಆ ದೈವದ ಆರ್ಶೀವಾದಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ದಿನ‌ ವಿಜಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು. ಆ ದಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಸಣ್ಣ ಮಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ವಿಜಿಯಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನವೂ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ‌. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ‌ಊಟ ಹಾಕಿದೆ'' ಎಂದರು.

ವಿಜಯ್​ ಕಿರಂಗದೂರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲು ಅವರು ಕಾರಣ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಈ‌ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದಂತೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಯಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆಯಿದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು ಇದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ತಾರೆಯರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತಾರೆ. ಗುಲ್ಯನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿನವರು. ಆದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಈ‌ ಸಿನಿಮಾ‌ ದಸರಾಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹಾರೈಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ‌ ಮಣ್ಣಿನ ಸಿನಿಮಾ. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

