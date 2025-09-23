ಕಾಂತಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾ?: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಕ್ರೇಜ್ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಲವು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1'. ದೇಶವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 2025ರ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೆಲರ್ ಅನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೇಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ವೈರಲ್: ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಶಿಖರದಷ್ಟಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನೂ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಒಂದು ದೈವಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸೋ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬಾರದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಏನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇದೊಂದು ಫೇಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಊಟೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆ ನಕಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ನಂತರ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ: ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿನ್ನೆ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯಿಂದ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ www.Kanatara.Worldನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ಎಐ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಎಐ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಳುವ ಅವತಾರದ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 18 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ 55 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್.ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಲೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.